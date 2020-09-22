نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون الكارثية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة التعاون السعودي، بسداسية نظيفة، على يد الشارقة الاماراتي، بمنافسات دوري أبطال اّسيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"دة مصير أي حد بييجي على مرتضى منصور، وليكم في سيد نوفل خير دليل".
وواصل:"كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط وحدثت الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
وأنهى تصريحاته:" هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، والله هو من له الأمر وليس هو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون الكارثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.