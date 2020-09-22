نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون الكارثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة ‏التعاون السعودي، بسداسية نظيفة، على يد الشارقة الاماراتي، بمنافسات ‏دوري أبطال اّسيا.‏

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"دة مصير أي حد بييجي على مرتضى منصور، ‏وليكم في سيد نوفل خير دليل".‏

وواصل:"كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط وحدثت ‏الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".

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وأنهى تصريحاته:" هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، ‏والله هو من له الأمر وليس هو".‏