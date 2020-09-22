نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وايقافه من أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏ وقال مرتضى في تصريحات لبرنامح زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس ‏نادي".‏ وواصل: "يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وأخدك وأنزل".‏ وأنهى تصريحاته مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل وإنهاء المهزلة ‏على حد وصفه.‏

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