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رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة

الرياضة تبليغ
رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة
رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من مرتضى منصور على عقوبة اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وايقافه من أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامح زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس ‏نادي".‏

وواصل: "يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وأخدك وأنزل".‏

وأنهى تصريحاته مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل وإنهاء المهزلة ‏على حد وصفه.‏

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 