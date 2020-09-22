نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف تفاصيل المفاوضات مع مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن نوعية المدربين التي يحتاجها نادي الزمالك من أجل تعويض رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، أن الزمالك يحتاج لنوعية من المدربين التي تجيد لعب المباريات الكبري من أجل مساعدة الفريق في المرحلة المتبقية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: " الزمالك كان يتفاوض مع المدرب البرتغالي السابق للفريق باتشيكو لخلافة كارتيرون، من أجل تولي قيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة، في كل المسابقات ".

وواصل: " هناك حرب من وكلاء اللاعبين في الوقت الحالي، لاستقطاب مدير فني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك".