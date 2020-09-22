التوفيق غائب عن الفريق.. مدرب الاتحاد: سنطلب نقل مبارياتنا إلى برج العرب

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، أن اللاعبين طلبوا من طلعت يوسف المدير الفني للفريق أن يتم تغيير الملعب المخصص لهم، واللعب على استاد برج العرب بدلًا من ملعب الإسكندرية.

وتعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "اللاعبون طلبوا من طلعت يوسف أن يتم تغيير الملعب، واللعب على برج العرب، وإن شاء الله بدأنا التحرك في هذا الأمر".