أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون

الرياضة تبليغ
3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون
3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ عقب الرحيل المفاجئ لـ باتريس كارتيرون لتولي قيادة التعاون السعودي .

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن اللجنه المسؤله عن اختيار المدير الفني، والمكونة من "اسماعيل يوسف ,فاروق جعفر وأحمد مرتضى عضوا مجلس الادارة وامير مرتضى المشرف على الكرة"، مجتمعه حاليا لـ اختيار المدير الفني الأنسب .

وأضاف مرتضى منصور أنه طالب اللجنة بعدم الاستعجال في اختيار المدير الفني للفريق، مشددا على انه اطلع على مطالب "جايمي باتشيكو، وجابرييل كالديرون، والإيطالي تراميزاني" ولديه علم بكل المستجدات.

وأكمل أن هناك 3 أسماء اخرى تمت إضافتها لـ قائمة اختيار اللجنة، ورفض الاعلان عن اسماء هؤلاء المدربين، مشددا على انهم مدربين عالميين، ويملكون سيره ذاتيه على مستوى عال.

وأضاف أن اللجنة تتفاوض مع هؤلاء المدربين بشان تفاصيل العقد؛ لاختيار الانسب والافضل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

 