3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن اللجنه المسؤله عن اختيار المدير الفني، والمكونة من "اسماعيل يوسف ,فاروق جعفر وأحمد مرتضى عضوا مجلس الادارة وامير مرتضى المشرف على الكرة"، مجتمعه حاليا لـ اختيار المدير الفني الأنسب .
وأضاف مرتضى منصور أنه طالب اللجنة بعدم الاستعجال في اختيار المدير الفني للفريق، مشددا على انه اطلع على مطالب "جايمي باتشيكو، وجابرييل كالديرون، والإيطالي تراميزاني" ولديه علم بكل المستجدات.
وأكمل أن هناك 3 أسماء اخرى تمت إضافتها لـ قائمة اختيار اللجنة، ورفض الاعلان عن اسماء هؤلاء المدربين، مشددا على انهم مدربين عالميين، ويملكون سيره ذاتيه على مستوى عال.
وأضاف أن اللجنة تتفاوض مع هؤلاء المدربين بشان تفاصيل العقد؛ لاختيار الانسب والافضل .
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