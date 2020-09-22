موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 "
ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق 16 انتصارًا و7 تعادلات، وتعرض لـ5 هزائم.
وعلى الجانب الاخر يتذيل فريق طنطا جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، جيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتعادل في 12 مباراة وهزم في 14.
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