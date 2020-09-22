أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على مصطفى ‏شوبير حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي.‏

وعلق مرتضى على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب ‏تتويج الأهلي بالدوري، قائلًا: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك ‏في أي مباراة".‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلازلت طفلًا يجلس على ‏الدكة".‏

وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت ‏تجلس على دكة بدلاء فريقك؟، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع ‏الفريق الأول؛ لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الإعلامي".‏