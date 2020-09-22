ليفربول يرفض رحيل نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو نادي ليفربول، رحيل نجم وسط الريدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم ضم نجم وسط بايرن ميونخ، الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا.

ليفربول يرفض رحيل تشامبرلين

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يصر على عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين، رغم ارتباط اللاعب بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون.

وأضافت أن تشامبرلين يتبقى في عقده مع الريدز، 3 سنوات، والنادي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل الفريق الأحمر.

وأتمت الصحيفة أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، رفض بشكل نهائي رحيل تشامبرلين إلى وولفارهامبتون.

الجدير بالذكر أن تشامبرلين غاب عن افتتاح الموسم الحالي، بسبب إصابة في الركبة، تعرض لها خلال الفترة التحضيرية.