نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يتحدث عن مواصفات مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام مدرب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء في حاجة إلى مدير فني يعتمد على الهجمات المرتدة، لذا على مسئوليها التعاقد مع باتشيكو أو هيكتور كوبر، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.
وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن باتشيكو يلعب بطريقة منظمة جدا، خاصة على المستوى الدفاعي، وكذلك الأمر لكوبر، مشيرا إلى أن كارتيرون كان يلعب بنفس الطريقة أيضا.
وأشار إلى أن لاعبي الزمالك يعلمون جيدا أن الفوز في المباريات الكبيرة، يأتي من خلال تلك الهوية التي تعتمد على الهجمات المرتدة.
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