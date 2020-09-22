نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد عبد الملك يختار تشكيل الزمالك المثالي على مر العصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي لنادي الزمالك من وجهة نظره عبر تاريخ النادي منذ إنشاؤه عام 1911. وجاءت اختيارات أحمد عيد عبدالملك في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس كالتالي: حراسة المرمي: عادل المأمور خط الدفاع: أحمد رمزي ،إبراهيم يوسف،أشرف قاسم ،محمد صلاح خط الوسط: إسماعيل يوسف،طارق حامد ،حازم إمام ،حسن شحاتة خط الهجوم: جمال عبدالحميد، عبدالحليم على

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد عيد عبد الملك يختار تشكيل الزمالك المثالي على مر العصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.