نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسباني، عن توصَّل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي، للظفر بخدمات أحد لاعبي الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.
ووفقاً لبرنامج "تشيرينجيتو" الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني توصل لاتفاق مبدئي مع السيتي حول التعاقد مع المدافع إيريك جارسيا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة".
وواصل:" أن كلا من الناديين اتفقا على تغريم فريق برشلونة 18 مليون يورو قيمة الصفقة المحتملة".
وأضاف:"لم يتم الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة، حتى إتمام الإتفاق مع السيتي، والتعاقد مع مدافع جديد ليحل غياب جارسيا".
واختتم:"أن عملية بيع سيميدو، ظهير أيمن الفريق الكاتالوني، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، ستسمح بدخول برشلونة في عملية ضم جارسيا، بجانب تقديم عرض محتمل إلى سيرجينو ديست نجم أياكس الهولندي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يقترب من ضم بديل "سيميدو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.