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بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

الرياضة تبليغ
بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون
بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التعاون_الشارقة؛ بعد هزيمة التعاون السعودي بـ 6 أهداف مقابل لا شيء، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

"‏‎#التعاون_الشارقه من يضع يده في يد ‎#النصر الصغير فطبيعي يلقم خسائر كبيرة " عدوى " أجل جايب السهلاوي ومدرب الزمالك"..  و "‏اضرب كمان خلينى اتوب #التعاون_الشارقه".

وغرَّد آخرون "‏ايه ياعم ‎#كارتيرون إجمد كده اومال ده انت لسه في أول المشوار ‎#التعاون_الشارقه ".. و" ‏كارتيرون يا فضيحتك بجد حاجه تكسف وعار، ليهم حق الزمالكاويه يحفلوا عليك للصبح، هههههه ‎#التعاون_الشارقه".

واضاف اخرون "‏هاردلك  للتعاون ماقصرتوا  خيرها بغيرها  ‎#التعاون_الشارقه" و" ‏فين كارتيرون عرفت قيمتك واسمك برز بمين أهو كويس عرفتنا اسم فريق اسمه التعاون بعيد عن الكبار ‎#الاهلي ‎#الهلال  ‎#الاتحاد  ‎#الوحده ‎#التعاون_الشارقه". 

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 