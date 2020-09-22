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طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم

الرياضة تبليغ
طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم
طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم، لـ أولى جولات الـ 29 من بطولة الدوري المصري على استاد القاهرة، بين فريقي الزمالك وطنطا، في تمام الساعة الثامنة مساء .
وتعد مباراة فريق الزمالك أمام طنطا هي ثاني مباريات الفريق في ظل قيادة طارق يحيي عقب الرحيل المفاجىء لـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، حيث تلقي الزمالك الهزيمة أمام أسوان في الجولة الـ 28 بهدف نظيف.
وتأمل جماهير فريق الزمالك في عودة الفريق لـ مسيرة الانتصارات في الدوري الذي يعتبره فريق الزمالك فترة اعداد جيده لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء اكتوبر المقبل .

وعلى الجانب الاخر يقود رضا عبد العال المدير الفني لـ طنطا الفريق في ثاني المباريات تحت قيادته حيث كانت المواجهة الاولي له امام نادي مصر وتعادل سلبيا .

ويأمل رضا عبدالعال في تحقيق نتيجة جيده في مباراة اليوم لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري . 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق  16 انتصارًا و7 تعادلات، وتعرض لـ5 هزائم.

وعلى الجانب الاخر يتذيل فريق طنطا جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، جيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتعادل في 12 مباراة وهزم في 14

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 