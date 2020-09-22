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أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

الرياضة تبليغ
أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا
أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، فكرة ارتداء قميص النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد طلب أحمد حسام ميدو من اللاعب ارتداء التيشيرت الأحمر خلال استضافته له في برنامج اوضة اللبس.

وطلب أحمد حسام ميدو من أحمد عيد عبدالملك، ارتداء قميص النادي الاهلي والتقاط صورة به بعد الفوز عليه في أحد المنافسات التي يخوضها الثنائي.

ورد احمد عيد عبدالملك عليه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، مؤكدا استحالة ارتدائه لقميص النادي الاهلي، قائلا، "أبويا في قبره يزعل لو ارتديت هذا القميص".

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 