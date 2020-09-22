ميدو: طارق يحيى مظلوم في الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بطارق يحيي المدير الفني الحالي لنادي الزمالك بعد توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق الي نادي التعاون السعودي.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "طارق يحيي مظلوم في نادي الزمالك ،والتوقيت الذي تولي فيه مسؤولية القيادة الفنية للفريق توقيت صعب للغاية".
واضاف:" كل مرة يتولى فيها طارق يحيي مسؤولية القيادة الفنية للفريق، تأتي في وقت صعب وهو ما يشكل ضغوطات كبيرة عليه خلال الفترات التي يقود فيها الابيض".
وتلقى نادي الزمالك الهزيمة أمام نادي أسوان بهدف نظيف في المباراة الأولي لطارق يحيي في القيادة الفنية للفريق بعد تسلمه المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي.
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