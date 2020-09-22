أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن ق...

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ملعب أون، رسالة لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته على قناة النادي ردا على تصريحات نجله بشأن الفوز ببطولة الدورى المصري.

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي رفضه التام التعرض للنادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية، مشددًا على التزامه بعدم التعرض لأي فرد؛ طالما ان هناك احتراما للاتفاق مع إعلام المصريين بذلك.

حسم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة تلقي رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضًا سعوديا بقيمة 3 ملايين دولار؛ للرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وجه جيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، عقب الاعتذار عن عدم تدريب الفريق فى الوقت الحالي، بعد مفاوضات من مجلس إدارة النادي الأبيض.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" #التعاون_الشارقة بعد هزيمة التعاون السعودي بـ 6 أهداف مقابل لا شيء، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ عقب الرحيل المفاجئ لـ باتريس كارتيرون لتولي قيادة التعاون السعودي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ارتفاع قيمة الفرنسي باتريس كارتيرون التدريبة؛ جاءت بسبب قيادته الفنية للزمالك، أحد أهم وأكبر الأندية في أفريقيا والشرق الأوسط .