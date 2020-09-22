نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: لا نملك التشكيل الكافي للمنافسة على بطولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيت عن أنه سيدفع بلاعبين شبان من أكاديمية النادي خلال مواجهة بورنموث في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد غد الخميس، لأنه لا يملك حجم التشكيلة الكافي للمنافسة في بطولتين بهذا المستوى في الوقت الحالي.

بسبب تأجيل انطلاق الموسم الجاري، سيخوض السيتي مباراته في الدور الثالث لكأس الرابطة بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز 3-1 على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز.

وقال جوارديولا: "أمام بورنموث سنعتمد على أغلب اللاعبين من الأكاديمية، وسنحاول الحفاظ على طاقتنا للدوري الممتاز مع الافتقار للاستعداد، وغياب 7 لاعبين، يجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا بأفضل شكل ممكن".

وأضاف: "أحرزنا لقب الكأس ثلاث مرات متتالية، ونود مواصلة ذلك، لكن لا نملك اللاعبين في هذه الفترة، لخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

وتابع: "بالنظر إلى الفترة التي نمر بها، والموقف الذي نجد أنفسنا فيه خلال آخر أسبوعين، كنت أتوقع المعاناة لبعض الوقت، لكن بصفة عامة سيطرنا على المباراة".

وتابع: "كان الجميع مستعداً، وظهرنا بشكل رائع، كان من المهم البدء بهذه الطريقة، لكن بكل تأكيد هذه مجرد مباراة واحدة".