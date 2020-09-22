أكد فرج عمر رئيس نادي سموحة أنه تلقى عرضا من مجلس إدارة نادي بيداميدز لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"بيراميدز يدخل منافسا في محاولة شراء حسام حسن هداف سموحة ولاعب منتخب مصر الكروي". وتابع '" لن نبت في العرض الأوروبي حتي نستطلع رغبة اللاعب وقيمة العقد المقدمة من الطرفين ، وطبعا السعر الاعلي لنادي سموحة". ويحتل حسام حسن المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٨ أهداف. وتبلغ القيمة التسويقية لحسام حسن ٤٧٥ ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحة يتلقى عرضا من بيراميدز لضم حسام حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.