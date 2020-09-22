صراع شرس بين القمة والقاع في مجموعة القاهرة.. القناة أمام الزرقا.. وبتروجيت ضد الترسانة

تنطلق اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، مباريات الأسبوع الثامن عشر من منافسات المجموعة الثانية "القاهرة"، بدورى القسم الثاني، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاءت المباريات كالتالي:



الزرقا - القناة



يحاول فريق القناة تحقيق فوز سهل أمام منافسه للحفاظ على موقعه ودخوله صراع الصعود للدورى الممتاز، أما فريق الزرقا فيحاول تأخير هبوطه الرسمي للقسم الثالث.

الداخلية - منتخب السويس



يحاول فريق الداخلية الاستمرار في صراع العودة سريعا للدورى الممتاز، ويسعى فريق السويس لتحقيق الثلاث نقاط للدخول في صراع الممتاز.

سيراميكا كليوباترا - كوكاكولا



يسعى فريق كليوباترا للحفاظ على الصدارة في جدول الترتيب لتحقيق أمل الصعود للدورى الممتاز، بينما يسعى كوكاكولا للنجاة من الهبوط للقسم الثالث.



بتروجيت - الترسانة



يدخل فريق بتروجيت المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط للحفاظ على مركزه المتقدم والقتال على الصعود للممتاز، بينما يحاول فريق الترسانة تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد عن الهبوط للقسم الثالث وسط مخاوف كبيرة للجماهير بعد الأداء السيئ في الوديات.



جمهورية شبين - النجوم



يحاول فريق جمهورية شبين تأمين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن دوامة الهبوط للقسم الثاالث، وبنفس الطموح يدخل فريق النجوم المباراة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح وتعيين جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس للإشراف على مهمة الفريق الاول كما يسانده في المهمة طاقم عمل من البرتغال.

النصر - المريخ



يسعى فريق النصر القاهرى للحفاظ على مركزه بالدورى باقتناص نقاط المباراة كاملة، كما يسعى فريق المريخ تحت قيادة عبد الله درويش للفوز بالمباراة.

ترتيب المجموعة: