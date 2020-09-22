نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحدى طنطا ورضا عبد العال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي الزمالك نظيره نادي طنطا في الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه.

يسعى "الأبيض" خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية، بعدما هزم فى الجولة الماضية من أسوان 0-1، لذا سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه في المركز الثاني، وسط المنافسة الشرسة من ناديي المقاولون العرب، وبيراميدز، لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 7، وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفاً، واستقبلت شباكه 21 هدفاً، إلا أن "الأبيض" اعتبر مهزوماً 0-2 اعتبارياً لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول من المسابقة، ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقاً لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط، وتعادل 12 لقاء، وهُزم في 14، فيما سجل 16 هدفاً، واستقبل 44 هدفاً.

ويستمر المدير الفني المؤقت للزمالك، طارق يحيى، في قيادة الفريق، وحرص على الحديث مع اللاعبين على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، ونسيان هزيمة أسوان الأخيرة، حيث يسعى لتحقيق أول انتصار تحت قيادته، خاصة أن الفريق مُقبل على مرحلة مُهمة في دورى أبطال أفريقيا، لذا يعتبر "الأبيض" مبارياته في الدورى الممتاز خير إعداد لمواجهته الهامة أمام الرجاء البيضاوي فى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية.

فى المقابل، ستكون مباراة الزمالك هي الثانية التي يتولى فيها القيادة الفنية لفريق طنطا، رضا عبد العال، بعد توليه المسؤولية بصفة رسمية فى مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل الوضع الصعب الذى يعاني منه فريق طنطا، حيث أصبح بقاءه فى الدوري شبه مستحيلاً، بعدما تذيل جدول المسابقة المحلية هذا الموسم.