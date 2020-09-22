عبد الملك: أنتظر عودة فيريرا للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الثنائي جوسفالدو فيريرا، ومواطنه باتشيكو هما الثنائي الأنسب لقيادة الزمالك فنيا خلال الفترة المقبلة، خلفا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.
وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "فيريرا هو المرشح الأول بالنسبة لي، كونه شخصية قوية وقادر بشكل كبير على السيطرة على غرفة ملابس الفريق، إضافة إلي نجاحه في مع الفريق في الوقت السابق".
وأشار إلى أن باتشيكو يأتي في المرتبة الثانية بعد فيريرا، خاصة وأن الأول ينجح في التأمين الدفاعي، والتنظيم بشكل جيد وعدم استقبال الفريق لأي أهداف خلال مجريات المباريات.
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