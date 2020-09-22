أهلي جدة ينهي أزمة مستحقات الترجي في صفقة يوسف بلايلي

وذكرت صحيفة " الرياضية" أن مجلس إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة نجح مؤخرا في إغلاق ملف باقي مستحقات نادي الترجي في صفقة يوسف بلايلي، وأزمته مع نانت الفرنسي بشأن قيمة صفقة لوكاس ليما، إضافة إلى قضية الصربي دانيال أليكسيتش الذي التعاقد معه مطلع الموسم الماضي، وفسخ تعاقده مع بعد 3 مباريات فقط مع الفريق، وأخير أزمة البوسني زوكانوفيتش الذي تم الاستغناء عنه، خلال الشتاء الماضي.
يذكر أن يوسف البلايلي بات قريبا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي مليون و600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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