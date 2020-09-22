بالتعاون مع معهد جوتة..الرياضة تجري تدريبات المدربين"تحدي المعتاد"

أجرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، تدريبات مدربين تحدي المعتاد ، بالتعاون مع معهد جوتة الألماني ، عبر المنصة الألكترونية zoom ، بحضور عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع و Inga Wilk مديرة مشروعات النوع الاجتماعي بمعهد جوتة .

يهدف البرنامج الي إعداد مجموعة من المدربين المؤهلين لنقل الخبرات لفئة الطلائع فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والتنمر والذي يقوم علي خلق مساحات لتبادل الخبرات بين المشاركين والمشاركات العاملين مع النشء والشباب في مراكز الشباب والمدارس، ودعمهم لتيسير ورش تدريبية ناجحة .

و تناول البرنامج التدريبي ، مفهوم المساحات الآمنة في نطاق مشروع تحدي المعتاد، ومعايير المساحات الآمنة وكيفية خلقها من خلال آليات وارشادات، وتعريف قضايا النوع الاجتماعي والادوار المبنية عليه التنمر وعلاقته بالعنف القائم على النوع الاجتماعي .

وخلال التدريبات ، تم إستخدام العديد من تقنيات التعلم الالكتروني التفاعلي التي تهدف لمساعدة المشاركين على استيعاب المحتوي العلمي وتمكينهم من تطبيق هذه التقنيات فيما بعد مع النشء في مراكز الشباب والمدارس المختلفة .