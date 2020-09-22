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نجم الزمالك السابق: ثقة المعلم كانت نقطة فارقة في حياتي

الرياضة تبليغ
نجم الزمالك السابق: ثقة المعلم كانت نقطة فارقة في حياتي
نجم الزمالك السابق: ثقة المعلم كانت نقطة فارقة في حياتي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: ثقة المعلم كانت نقطة فارقة في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، عن دور حسن شحاتة المدير الفني السابق للفراعنة في مسيرته الكروية رفقة المنتخب الوطني.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " ثقة حسن شحاتة كانت نقطة فارقة في مسيرة أحمد عيد عبد الملك مع المنتخب الوطني ".

وأضاف، " في مباراة زيمبابوى تحديدا أشرك سمير صبري على حسابي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم خروجي من التشكيل الأساسي المنتخب لصالح صبري".

وأوضح أن شوقي غريب المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني الأوليمبي، أبلغه بأن هناك ثقة كبيرة في إمكانياته وسيتم إشراكه مع المنتخب خلال الجولات القادمة.

واختتم، " كانت هناك ثقة كبيرة من جانب حسن شحاتة في شخصية أحمد عيد عبد الملك، وكانت نقطة فارقة خلال مسيرتي الكروية بشكل كبير".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 