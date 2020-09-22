أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

الصدمة.. فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي من جديد

الرياضة تبليغ
الصدمة.. فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي من جديد
الصدمة.. فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي من جديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدمة.. فيروس يضرب الدوري الإيطالي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر ، للمرة الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي عقب انطلاق الجولة الأولى من الكالتشيو.

 

كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عن أحد عناصر الفريق الأول بتورينو، أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يتسبب في دخول المجموعة بأكملها في حجر صحي.

 

وأشارت إلى أنه سبق معاناة تورينو من إصابة بكورونا يوم 9 سبتمبر لذا اضطر الفريق لإلغاء مبارياته الودية قبل الموسم الحالي.

 

وأوضحت أنه إذا جاءت نتيجة الاختبار الأخير للعنصر المصاب حديثًا إيجابية، فإن إقامة مباراة الفريق أمام أتلانتا، ستصبح محل شك.

 

وقالت الشبكة إن الفريق بأكمله قد يدخل الحجر الصحي، ويخضع لاختبارات متعددة خلال الأيام المقبلة، للتأكد أن الفيروس لم ينتشر بين اللاعبين والمسؤولين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصدمة.. فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 