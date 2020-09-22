نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة عنيفة بين برشلونة ورونالدو كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في صدام شرس مع إدارة النادي لاخل فترة الانتقالات الصيفية. كشفت صحيفة "سبورت" أن كومان طلب ضم ثلاث لاعبين لكن إدارة النادي رفض هذه الأفكار وتركت اللاعبين يرحلون في الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن كومان طلب التعاقد مع سيرجينو دست لاعب أياكس أمستردام الهولندي لكن بايرن ميونيخ اقترب من التعاقد معه. وأشارت إلى أن كومان طلب التعاقد مع مواطنيه ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم، ولكن النادي قال له أن لا حاجة لديباي، في ظل وجود عدة لاعبين في مركزه مع الفريق.

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