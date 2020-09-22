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الدخان يواجه بشتيل وديًا

الرياضة تبليغ
الدخان يواجه بشتيل وديًا
الدخان يواجه بشتيل وديًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يواجه بشتيل وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم بنظيره مركز شباب بشتيل بقيادة أحمد صابر، في مباراة ودية تجمعهم عصر اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.


لعب الدخان عدة وديات من قبل، حيث فاز على سبورتنج، وتعادل امام الشرطة والحمام، وخسر امام كوكاكولا، وسيراميكا، والداخلية.


بينما لعب بشتيل مباراة ودية وحيدة، وخسر امام البنك الأهلي بهدف دون مقابل.


وواجه الفريقين كلاهما البعض ذهابا وايابا، وفاز الدخان بالمباراتين بهدفين مقابل هدف.


ويستعد الدخان لمواجهة القومي، بينما يستضيف بشتيل فريق العياط.


ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 