نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يواجه بشتيل وديًا في المقال التالي
لعب الدخان عدة وديات من قبل، حيث فاز على سبورتنج، وتعادل امام الشرطة والحمام، وخسر امام كوكاكولا، وسيراميكا، والداخلية.
بينما لعب بشتيل مباراة ودية وحيدة، وخسر امام البنك الأهلي بهدف دون مقابل.
وواجه الفريقين كلاهما البعض ذهابا وايابا، وفاز الدخان بالمباراتين بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الدخان لمواجهة القومي، بينما يستضيف بشتيل فريق العياط.
ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
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