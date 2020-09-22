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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

الرياضة تبليغ
موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج
موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب برايتون الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد خسر بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أمام نظيره نادي كريستال بالاس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 