أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

الرياضة تبليغ
لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة
لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خارج حسابات رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق تمامًا مما يجعله يقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأعطي فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي فى تسويق صالح جمعة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة أف سي مصر يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حسم المارد الأحمر بطولة الدوري للمرة ال 42 فى تاريخه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 