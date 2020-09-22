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الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

الرياضة تبليغ
الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم
الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في طريقه لحسم صفقة محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، لحسم صفقة محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة خلال الساعات المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الأحمر في الموسم الجديد.

وكشف مصدر بالفريق الفيومي على أن الإدارة الحمراء قدمت عرضًا مغريًا إلى المقاصة، من أجل الظفر بخدمات محمد إبراهيم قبل دخول بيراميدز بشكل رسمي في المفاوضات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة على أن اللاعب بات قريبًا بشكل كبير من الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد العرض المالي الأخير.

حيث أوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي على استعداد لدفع مبلغ 12 مليون جنيه على 3 أقساط، من أجل ضم صانع ألعاب الفريق، وهو يعتبر عرضًا مرضيًا، لاسيما أن اللاعب يتبقى له موسم واحد قبل انتهاء عقده مع المقاصة.

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