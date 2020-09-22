الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بغلق ملف احتفالات الدوري والتركيز في أفريقيا

طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، من لاعبي الفريق الأول بغلق ملف الاحتفالات بحسم لقب الدوري والتركيز في الاستعداد الجيد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

وترك الخطيب الحرية للاعبين والجهاز الفني بالاحتفال باللقب رقم 42 عقب مواجهة مصر المقاصة، ووافق سيد عبد الحفيظ على تجميد قرار الحظر الإعلامي للفريق لمدة 48 ساعة فقط ليعود من جديد القرار لحيز التنفيذ، وذلك احتفاءً باللقب المحلي.

وحرص الخطيب على إجراء اتصال هاتفي بسيد عبد الحفيظ اطمأن منه على موقف اللاعبين المصابين بالفريق، خاصة علي لطفي وديفيد سيزا، بعد غيابهم بسبب إيجابية الفحص الطبي لفيروس كوورنا.

وأكد مدير الكرة لرئيس النادي أن الثنائي سوف يخضع لمسحة طبية خلال ساعات قبل حسم موقفهما من الانتظام في التدريبات، وذلك بعد تحسن حالتهما الصحية بصورة واضحة.