فجر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، مفاجأة بشأن إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك مرة أخرى، رغم أنه ترك النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.
وقال شوبير فيعبر برنامجه الإذاعى تصريحات: "من الوارد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون في المستقبل، حيث تعامل مجلس الزمالك بنفس المبدأ مع جروس وفيريرا وباتشكيو وتفاوض معهم في الفترة الماضية، رغم رحيلهم عن الفريق".
وتحدث شوبير عن صفقات الأهلي مؤكدا أن الأهلي سيعلن عن التعاقد مع بدر بانون، عقب انتهاء الرجاء من خوض دوري أبطال إفريقيا.
وقال شوبير أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، عاد من جديد لحسابات الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم هروبه للتعاون ..شوبير يكشف عن إمكانية عودة كارتيرون لتدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.