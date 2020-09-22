رغم هروبه للتعاون ..شوبير يكشف عن إمكانية عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

فجر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، مفاجأة بشأن إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك مرة أخرى، رغم أنه ترك النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.

وقال شوبير فيعبر برنامجه الإذاعى تصريحات: "من الوارد عودة الفرنسي باتريس كارتيرون في المستقبل، حيث تعامل مجلس الزمالك بنفس المبدأ مع جروس وفيريرا وباتشكيو وتفاوض معهم في الفترة الماضية، رغم رحيلهم عن الفريق".

وتحدث شوبير عن صفقات الأهلي مؤكدا أن الأهلي سيعلن عن التعاقد مع بدر بانون، عقب انتهاء الرجاء من خوض دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، عاد من جديد لحسابات الاتفاق السعودي، للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.