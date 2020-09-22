إدارة الأهلي: الفوز بالدوري مبكرا نتاج لعمل مؤسسي ناجح

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي أن لقب الدوري هو تعبير واضح عن العمل المؤسسي الناجح المبني على قواعد ولوائح وليس الشكل الفردي البحت.
وقالت المصادر إن إدارة النادي تعرضت لأقسى أنواع الضغط النفسي والعصبي طوال الموسم، ولكنها لم ترد أو تستجب لاستدراجها لهذا الشكل واكتفت بأداء عملها، وكانت النتيجة حصد لقب الدروي واستمرار المواصلة على بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.
وأضافت: "الأهلي حصد لقب الدوري للمرة الـ5 على التوالي، وهو ما لم يحققه أي فريق في مصر من الأساس طوال التاريخ، بل إن الفريق الأحمر حقق اللقب 14 مرة من أصل آخر 15 بطولة، ويخرج البعض يقول إن الأهلي متراجع وهناك تخبط وعدم استقرار".
وأوضحت: "فزنا بـ14 لقبا من أصل آخر 15 نسخة منذ عام 2004 ويتحدث البعض عن انهيار للفريق بينما الغير لم يفز سوى ببطولة واحدة وآخرون لم يروا اللقب نهائيًا وتبدو الأمور هادئة وعظيمة، شيء صعب للغاية ما نراه ونسمعه طوال الموسم".
وتابعت: "سمة مجالس إدارة الأهلي هي العمل في صمت حتى تحقيق الهدف، وبعدها يتحدث، كما حدث مع اللاعبين والجهاز الفني طوال الــ48 ساعه ولم يخرج مسئول واحد فقط بتصريح".
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