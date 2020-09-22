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فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد

الرياضة تبليغ
فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد
فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقرر لها الثامنة من مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة.

ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

ويدرس الجهاز الفني منح وقت اطول لمحمود كهربا في المباريات المقبلة وكذلك الدفع بحسين الشحات بشكل تدريجي لتجهيزهما للفترة المقبلة خاصة مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 