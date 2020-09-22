ومن المقرر أن يكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة.
ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.
ويدرس الجهاز الفني منح وقت اطول لمحمود كهربا في المباريات المقبلة وكذلك الدفع بحسين الشحات بشكل تدريجي لتجهيزهما للفترة المقبلة خاصة مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر يدفع بـ الشحات وكهربا في مباريات الدوري لتجهيزهما لمواجهة الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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