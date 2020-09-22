أخبار عاجلة
يقتل مسنًا لسرقة أمواله ويذهب لشراء الفياجرا لقضاء سهرة حمراء -
أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز -
فوز الأهلي والزمالك على الصيد والغابة في دوري المرتبط لسيدات السلة -
المدير الفني لـ البنك الأهلي: مورينيو وسيموني مثلي الأعلى في التدريب.. فيديو -
رئيس نادي البنك الأهلي: وضعنا تجربة المقاولون أمامنا من أجل الصعود للممتاز.. فيديو -
مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء -
عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو -
ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي -
بهاتريك نيمار .. البرازيل تعبر بيرو برباعية بتصفيات مونديال 2022 -
فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022 -

للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا

الرياضة تبليغ
للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا
للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا
كشف تقرير إيطالي ، اليوم، الثلاثاء، عن فضيحة بشأن نجاح الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، في اختبارات اللغة الإيطالية.

كان لويس سواريز اجتاز اختبارات اللغة الإيطالية مؤخرا من أجل الحصول على جواز السفر الإيطالي، تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا"، أن لويس سواريز كان على علم بكافة الأسئلة قبل وصوله إلى إيطاليا، من أجل تسهيل عملية حصوله في على جواز السفر.

وأضافت الصحيفة، أنه تم فتح تحقيق مؤخرا في إيطاليا، بشأن واقعة غش لويس سواريز.

يذكر أن لويس سواريز بات قريبا من الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد، بعد فشل انتقاله إلى يوفنتوس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 