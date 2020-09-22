للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا

كان لويس سواريز اجتاز اختبارات اللغة الإيطالية مؤخرا من أجل الحصول على جواز السفر الإيطالي، تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.
وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا"، أن لويس سواريز كان على علم بكافة الأسئلة قبل وصوله إلى إيطاليا، من أجل تسهيل عملية حصوله في على جواز السفر.
وأضافت الصحيفة، أنه تم فتح تحقيق مؤخرا في إيطاليا، بشأن واقعة غش لويس سواريز.
يذكر أن لويس سواريز بات قريبا من الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد، بعد فشل انتقاله إلى يوفنتوس.
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