لا أحب ثلاثة.. عصام الحضري يوجه رسالة لـ جمهوره

نشر عصام الحضري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر عصام الحضري في الصورة وهو داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلا: "لا أحب ثلاث كلمات هي: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل ".