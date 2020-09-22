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أحمد عيد عبد الملك يضع تشكيلة افتراضية للاعبى الزمالك القدامى

الرياضة تبليغ
أحمد عيد عبد الملك يضع تشكيلة افتراضية للاعبى الزمالك القدامى
أحمد عيد عبد الملك يضع تشكيلة افتراضية للاعبى الزمالك القدامى
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 
وكتب أحمد عيد: "صباح الفل طبعًا اكيد لاعيبة كتير عظماء كنت اتمني احطهم في التشكيل بس هما ١١ بس اعمل ايه و مفيش و لا واحد من دول ميستحقش الصراحة".

حيث أشار أحمد عيد إلى تشكيلة افتراضية لنادى الزمالك قد قام بإعدادها من نجوم نادى الزمالك السابقين.

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وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن اعتذار جروس عن عدم تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بسبب معاناته من مشاكل صحية فى عينه اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة قبوله تدريب الزمالك.

وأضاف أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه، وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك وقبل أن يؤكد جروس لمسؤولي الزمالك معاناته من مشاكل صحية.

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