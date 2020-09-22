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قادما من برشلونة.. إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميا مع فيدال

الرياضة تبليغ
قادما من برشلونة.. إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميا مع فيدال
قادما من برشلونة.. إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميا مع فيدال
أعلن نادي إنتر ميلان  الإيطالي، تعاقده مع التشيلي أرتورو فيدال قادما من نادي برشلونة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورا للحظة توقيع فيدال على عقود انضمامه إلى الأفاعي، وكتب قائلا: "وأخيرًا لاعبًا نيراتزوريًا! مرحبًا بك في إنتر".

وجاء رحيل فيدال عن برشلونة، بسبب خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، للموسم المقبل.

وبلغت صفقة انتقال فيدال إلى إنتر ميلان مليون يوور، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا، السبت المقبل، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإيطالي 2020 - 2021.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 