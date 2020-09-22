ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورا للحظة توقيع فيدال على عقود انضمامه إلى الأفاعي، وكتب قائلا: "وأخيرًا لاعبًا نيراتزوريًا! مرحبًا بك في إنتر".
وجاء رحيل فيدال عن برشلونة، بسبب خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، للموسم المقبل.
وبلغت صفقة انتقال فيدال إلى إنتر ميلان مليون يوور، حسبما أشارت تقارير صحفية.
ويستعد إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا، السبت المقبل، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإيطالي 2020 - 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادما من برشلونة.. إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميا مع فيدال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.