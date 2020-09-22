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الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

الرياضة تبليغ
الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة
الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز، قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك، لحسم صفقة نبيل عماد دونجا، من أجل تدعيم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي بيراميدز رهنت رحيل دونجا خلال الفترة المقبلة، بالتعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أو طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك وذلك في صفقة تبادلية مع القلعة البيضاء.

وتابعت التقارير، أن إدارة بيراميدز أبلغت وكيل أعمال اللاعب بهذه الشروط، في ظل رغبة النادي في ضم اللاعبين البارزين في بطولة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 51 نقطة بعد 28 مباراة، حيث فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 