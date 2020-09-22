نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته في المقال التالي
وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أنه تم الاتفاق مع بدر بانون والرجاء على كافة تفاصيل التعاقد والبنود المالية، بعد تمسك اللاعب بالانتقال للأهلي ورفضه كل العروض الأخرى.
وأضاف:: "تم الاتفاق على التوقيع مع بانون، مقابل رحيل النيجيري جونيور أجايي إلى الفريق المغربي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتحمل المارد الأحمر راتبه السنوي".
واختتم: "من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسابيع المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي والاعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الصفقة في مؤتمر صحفي".
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