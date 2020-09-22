نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يعلن بيع نادي مصر لمجموعة زد للاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استحواذ شركة استثمارية على نادي اف سي مصر. وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الاعلان سيتم خلال ايام مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم اسهم نادي f c مصر". ويحتل نادي مصر المركز قبل الأخير في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة وهو قريب للغاية من الهبوط إلى القسم الثاني رفقة طنطا حيث يبتعد الثنائي بفارق كبير عن الأندية الأخرى. وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.

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