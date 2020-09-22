فايلر يطلب من الخطيب إقامة معسكر مبكر في المغرب قبل موقعة الوداد

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أحمد جودة - القاهرة - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي الأحمر، ضرورة إقامة معسكر مبكر في المغرب استعدادًا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء طلب المدرب السويسري من إدارة النادي الأهلي بإقامة المعسكر في وقت مبكر وقبل ميعاد المباراة وذلك على غرار ما حدث قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي البطولة.
ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من التركيز على الفريق الأحمر وتعود اللاعبين على الأجواء في المغرب قبل المباراة المرتقبة.
ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي يوم ١٨ من أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٢٤ من الشهر ذاته.
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