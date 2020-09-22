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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري

الرياضة تبليغ
تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري
تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طنطا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الزمالك مع طنطا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

واستقر طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام طنطا، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

حراسة المرمى: جنش. 

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - الونش - إسلام جابر. 

خط الوسط: طارق حامد - أمام عاشور - أسامة فيصل - حسام أشرف - أوباما. 

خط الهجوم: مصطفى محمد. 

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق طنطا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 