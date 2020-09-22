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تقارير: ممفيس ديباي يقترب من برشلونة

الرياضة تبليغ
تقارير: ممفيس ديباي يقترب من برشلونة
تقارير: ممفيس ديباي يقترب من برشلونة

يتحضر مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم ممفيس ديباي لمغادرة ليون الفرنسي من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 25 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادت الثلاثاء صحيفة "دي تلغراف" الهولندية.


وفي حال كانت المعلومات صحيحة، سينضم ابن الـ26 عاماً إلى مواطنيه فرنكي دي يونغ والمدرب الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان الذي كان أول من استدعى ديباي إلى المنتخب الهولندي حين كان يشرف على الأخير قبل أن يتركه هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.

وأشارت "دي تلغراف" إلى أنّ "برشلونة يأمل تأكيد الانتقال رسمياً وأن يقدم ديباي في كامب نو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، كاشفة بأنّ قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو، إضافة الى مليونين آخرين كمكافآت.

ورأت الصحيفة أنّ "الشراكة بين ممفيس ديباي و(النجم الأرجنتيني) ليونيل ميسي ستشكل تحدياً مثيراً بالنسبة لكومان بما أنّ اللاعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين يتوليان دوراً حراً (في الهجوم)".

ويبحث كومان عن مهاجم بعدما أعلم الأوروغوياني لويس سواريز أنّه لا يدخل ضمن خططه مع الفريق الكاتالوني للموسم الحالي الذي انطلق في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم (غاب برشلونة عن المرحلة الافتتاحية نتيجة تأخر نهاية موسمه الماضي).

وأعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون لعام إضافي، ولم يخف يوماً طموحه باللعب "مع فريق أكبر" من ليون الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 بعد انتقاله إليه من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسمح قرار إنهاء الدوري الفرنسي مبكراً بسبب تفشي ، للمهاجم الهولندي من أجل التعافي من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في 15 ديسمبر الماضي.

ولعب الهولندي دوراً أساسياً في قيادة ليون الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث انتهى مشواره على يد بايرن ميونيخ الألماني (صفر-3) الذي توّج لاحقاً باللقب على حساب الفريق الفرنسي الآخر باريس سان جيرمان.

وكالات

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