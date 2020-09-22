أكد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحي في أحد الأندية خارج مصر.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية". وأضاف: "عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرارا خاطئا، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكانه بره.. زيدان: رمضان صبحي أخطأ في العودة إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.