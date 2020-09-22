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مكانه بره.. زيدان: رمضان صبحي أخطأ في العودة إلى مصر

الرياضة تبليغ
مكانه بره.. زيدان: رمضان صبحي أخطأ في العودة إلى مصر
مكانه بره.. زيدان: رمضان صبحي أخطأ في العودة إلى مصر

أكد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحي في أحد الأندية خارج مصر.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".

وأضاف: "عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرارا خاطئا، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".

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