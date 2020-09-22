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محمد زيدان:الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب عدم استقرار الكرة المصرية

الرياضة تبليغ
محمد زيدان:الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب عدم استقرار الكرة المصرية
محمد زيدان:الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب عدم استقرار الكرة المصرية
أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي يضم لاعبين مواهب جيدة، لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "في 2006-2010 كان هناك استقرار جيد في الكرة المصرية، وكان الدوري قوي، الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب الأزمات العديدة وغياب الجماهير، ثم أزمة الكورونا، كل سنة يحدث أزمة جديدة في الرياضة المصرية".

وأضاف: " اللاعبين يتأثرون بكل تلك الأحداث، وهي سبب التراجع الكبير في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، الجماهير عرفت الجيل السابق بسبب البطولات التي تم تحقيقها في عهد الكابتن حسن شحاتة".

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