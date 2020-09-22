الأحمر وهنداوي يشكران إدارة فندق إقامة منتخب اليد بالغردقة

وجه أحمد الأحمر وكريم هنداوي، لاعبا منتخب مصر لكرة اليد، الشكر لإدارة منتجع الباتروس أكوا فيستا، على حسن الضيافه للمنتخب خلال المعسكر الاستعدادي للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

وحظى المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي الفندق فور الوصول، حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.