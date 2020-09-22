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الأحمر وهنداوي يشكران إدارة فندق إقامة منتخب اليد بالغردقة

الرياضة تبليغ
الأحمر وهنداوي يشكران إدارة فندق إقامة منتخب اليد بالغردقة
الأحمر وهنداوي يشكران إدارة فندق إقامة منتخب اليد بالغردقة
وجه أحمد الأحمر وكريم هنداوي، لاعبا منتخب مصر لكرة اليد، الشكر لإدارة منتجع الباتروس أكوا فيستا، على حسن الضيافه للمنتخب خلال المعسكر الاستعدادي للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021.

وحظى المنتخب باستقبال حافل من مسؤولي الفندق فور الوصول، حيث حرصت الإدارة على توفير أجواء احتفالية لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل الانخراط في فترة الإعداد.

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر إلى الباتروس أكوا فیستا بالغردقة في الفترة من 9 إلى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 