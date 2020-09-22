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استبعاد بهاء مجدي من معسكر المصرى فى برج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه.. اعرف السبب

الرياضة تبليغ
استبعاد بهاء مجدي من معسكر المصرى فى برج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه.. اعرف السبب
استبعاد بهاء مجدي من معسكر المصرى فى برج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه.. اعرف السبب

وقرر علي ماهر توقيع غرامة قدرها مائة ألف جنيه على اللاعب الذي سيؤدي تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الكابتن مدحت مختار، أخصائي التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

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