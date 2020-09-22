وقرر علي ماهر توقيع غرامة قدرها مائة ألف جنيه على اللاعب الذي سيؤدي تدريباته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الكابتن مدحت مختار، أخصائي التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استبعاد بهاء مجدي من معسكر المصرى فى برج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.