إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة مدافع الفريق خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" جاءت نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها خيمينيز، أمس، الإثنين، إيجابية".

وأضاف حساب الـ روخيبلانكوس:" خيمينيز سيتماثل للتعافي منعزلا باحترام مهلة الحجر الصحي في بيته".

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة، الأحد، المقبل، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.