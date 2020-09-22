إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

وكتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" جاءت نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها خيمينيز، أمس، الإثنين، إيجابية".
وأضاف حساب الـ روخيبلانكوس:" خيمينيز سيتماثل للتعافي منعزلا باحترام مهلة الحجر الصحي في بيته".
ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة، الأحد، المقبل، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
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