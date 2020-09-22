أخبار عاجلة
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -
بعدما تخطى رونالدو.. رسالتان من نيمار إلى "الظاهرة" -

إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

الرياضة تبليغ
إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا
إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة مدافع الفريق خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس المستجد " كوفيد 19".

وكتب نادي أتلتيكو مدريد  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" جاءت نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها خيمينيز، أمس، الإثنين، إيجابية".

وأضاف حساب الـ روخيبلانكوس:" خيمينيز سيتماثل للتعافي منعزلا باحترام مهلة الحجر الصحي في بيته".

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة غرناطة، الأحد، المقبل، في  افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 