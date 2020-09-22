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تشكيلة فريق النصر والمريخ بدوري القسم الثاني

الرياضة تبليغ
تشكيلة فريق النصر والمريخ بدوري القسم الثاني
تشكيلة فريق النصر والمريخ بدوري القسم الثاني
تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة المريخ ضمن الجولة الثامنة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي..

عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا واسامه الليبي واحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف واحمد حسين ويوسف مجدي عبد الغني وبابا ابراهيم ومحمود السيد.

كما أعلن عبد الله درويش المدير الفني للمريخ تشكيل فريقه وجاء كالتالي..

أشرف بخيت في حراسة المرمى ومحمد عبد الله ومحمد امين وأحمد محمد السيد وحسام حسن وفتحي احمد وشوقي فتحي ومحمد وحيد وهشام البطوط وأحمد إبراهيم وعمر محمد.

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